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22:41, 16 июля 2023Россия

Крупный пожар в Архангельске локализовали

МЧС России: пожар в Архангельске локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Крупный пожар в Архангельске локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее в ведомстве сообщили, что на улице Адмирала Кузнецова, 15 загорелись деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом на площади 1 тысяча квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась.

4 июля в деревне Кривошеино в Новой Москве на двухэтажный сарай упал беспилотник. В сети также опубликовали кадры горящей хозпостройки.

Позже стало известно, что пожар в хозпостройке, который начался из-за падения беспилотника, перекинулся на соседний жилой дом.

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    Юлия Мискевич
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