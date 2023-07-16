МЧС России: пожар в Архангельске локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м

Крупный пожар в Архангельске локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее в ведомстве сообщили, что на улице Адмирала Кузнецова, 15 загорелись деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом на площади 1 тысяча квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась.

4 июля в деревне Кривошеино в Новой Москве на двухэтажный сарай упал беспилотник. В сети также опубликовали кадры горящей хозпостройки.

Позже стало известно, что пожар в хозпостройке, который начался из-за падения беспилотника, перекинулся на соседний жилой дом.