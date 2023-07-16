Время ожидания в пробке у Крымского моста увеличилось

Время ожидания в пробке у Крымского моста увеличилось до четырех часов

Время ожидания в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до четырех часов. Об этом 16 июля сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи затруднения движения нет.

В ночь с 15 на 16 июля число скопившихся в пробке со стороны Тамани машин увеличилось до 370. На тот момент время ожидания занимало около часа. Ближе к утру количество автомобилей стало расти.

Огромная пробка на Крымском мосту образовывалась двое выходных подряд. В начале июля Росавтодор объяснял это началом курортного сезона. Из-за пробок на подъезде к мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе.