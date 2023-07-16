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22:17, 16 июля 2023Мир

Турция опровергла информацию о подкупе ради вступления Швеции в НАТО

Вице-президент Йылмаз опроверг информацию о подкупе Турции ради вступления Швеции в НАТО

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в интервью телеканалу A Haber назвал спекуляциями сообщения о якобы предложении Анкаре денег в обмен на согласие по членству Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Турция — это страна, которая сама выбрала свой путь. Мы — страна, которая сама делает свою работу <...> В очень сложный период наша страна продолжала и будет продолжать свою успешную работу. Это не что иное как спекуляция», — подчеркнул он.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден выделил тайный кредит Турции в обмен на соглашение Анкары по вступлению Швеции в НАТО. «Байден пообещал, что Международный валютный фонд предоставит Турции столь необходимый для нее кредит в размере 11-13 миллиардов долларов», — написал публицист.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в альянс в кратчайшие сроки. В Турции раскрывать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО отказались.

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    Марина Совина
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