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04:51, 16 июля 2023Наука и техника

Обнаружен ультрахолодный испускающий радиосигналы карлик

The Astrophysical Journal Letters: обнаружен ультрахолодный испускающий радиоволны карлик

Изображение: NASA / JPL

Астрономы Сиднейского университета изучили коричневый карлик T8 Dwarf WISE J062309.94-045624.6, который оказался самых холодным объектом этого класса, способным излучать радиосигналы. Этот газовый шар имеет температуру всего 425 градусов Цельсия, что холоднее обычного костра, и на нем не происходит термоядерный синтез как у нормальных звезд. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

Т-карлики представляют собой подкласс маломассивных субзвездных объектов (менее 0,075 массы Солнца), чья эффективная температура (характеризует светимость тела) достигает от 450 до 1500 кельвинов, поэтому их относят к ультрахолодным карликам. Считается, что ультрахолодные карлики способны генерировать магнитное поле за счет быстрого вращения, в результате чего на их полюсах могут возникать полярные сияния. Радиоизлучение генерируется по принципу циклотронного мазера, когда электромагнитные волны, движущиеся в магнитном поле, усиливаются свободными электронами. Это явление называется электронно-циклотронной мазерной нестабильностью (ECMI).

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К настоящему времени было обнаружено только шесть систем, в которых находятся Т-карлики, производящие радиоизлучение. Теперь к ним добавился T8 Dwarf WISE J062309.94-045624.6, который был обнаружен во время астрономического гигагерцового обзора, проведенного с помощью радиоинтерферометра ASKAP. Дальнейшие наблюдения проводили с помощью радиотелескопа ATCA в Австралии и радиотелескопа MeerKAT в ЮАР.

T8 Dwarf WISE J062309.94-045624.6 находится примерно в 37 световых годах от Земли. Радиус звезды составляет от 0,65 до 0,95 радиуса Юпитера. Его масса остается неопределенной, но она как минимум в четыре раза массивнее Юпитера, но не более чем в 44 раза. Таким образом, этот ультрахолодный карлик, как и другие коричневые карлики, занимает промежуточное положение между газовыми гигантами и маломассивными звездами.

Ученые выявили регулярно повторяющиеся радиовсплески с периодичностью 1,9 часа. Было показано, что в протяженной области магнитосферы объекта находятся многочисленными локальные источники ECMI, которые испускают радиоизлучение в виде перекрывающихся конусов. Подобная область существует и у Юпитера, которая называется главным авроральным овалом. Она окружает магнитный полюс, но не симметрична, поэтому вращение тела определяет периодичность радиоимпульсов.

Измеренные светимость и период сравнимы с другими наблюдаемыми в радиодиапазоне ультрахолодными карликами. Это означает, что будущие наблюдения в диапазонах от мегагерц до гигагерц с повышенной частотой и улучшенной чувствительностью, вероятно, позволят обнаружить карлики аналогичного или более позднего спектрального типа, то есть имеющие еще более холодную температуру.

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    Александр Еникеев
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