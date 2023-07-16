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22:43, 16 июля 2023Бывший СССР

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской, Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.

По данным карты, предупреждения объявлялись в новостях в период с 21:34 по 22:12.

Ранее жителям Украины посоветовали покинуть страну этим летом, не дожидаясь обострения конфликта с Россией. По мнению бывшего советника экс-президента республики Леонида Кучмы Олега Соскина, украинцам необходимо перебраться в другие государства.

В июне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Также украинский лидер отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса.

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    Марина Совина
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