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16:56, 17 июля 2023Спорт

Агент Кокорина высказался о будущем футболиста в «Фиорентине»

Агент Кокорина заявил, что если в «Фиорентине» рассчитывают на игрока, то он останется

Фото: Massimo Paolone / Globallookpress.com

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о будущем футболиста в итальянской команде. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, понимание наступит после окончания сборов с клубом из Флоренции. «Если "Фиорентина" рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, которая будет получать игровую практику, то Александр предпочтет остаться в клубе и играть», — заявил Бердышев.

Ранее стало известно, что Кокорин поучаствовал в матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев. Форвард вышел на поле в товарищеской встрече взрослой команды «фиалок» против молодежной и отметился голевым пасом.

С августа 2022 года Кокорин на правах аренды играл за кипрский «Арис». По информации «Спорт-Экспресса», в команде довольны выступлением россиянина, однако не смогут выкупить его из-за высокой зарплаты. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня следующего года.

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    Алексей Гусев
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