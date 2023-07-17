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07:15, 17 июля 2023Спорт

Фитнес-тренер дал пять советов для ускорения метаболизма

Тренер Сливак рассказал, что для ускорения метаболизма нужно добавлять силовые тренировки

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Фитнес-тренер Максим Сливак дал пять советов для ускорения метаболизма. Его слова передает Life.

В первую очередь эксперт рекомендовал увеличить общий объем физической активности. Он рассказал, что также важно добавлять силовые тренировки, упражнения с отягощениями. Сливак отметил, что больший объем мышц позволяет сжигать больше калорий в состоянии покоя.

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Специалист добавил, что также сильное влияние на скорость метаболизма оказывают пища и вода. Он подчеркнул, что необходимо поддерживать здоровый рацион и отслеживать уровень сахара в крови, а также выпивать минимум семь стаканов воды в течение дня.

Немаловажным является и количество сна. «Недостаток сна может снизить скорость обмена веществ и привести к замедлению метаболических процессов. Регулярный и качественный ночной сон в течение семи-восьми часов помогает поддерживать здоровый метаболизм и энергетический баланс», — объяснил Сливак.

Ранее кандидат медицинских наук Вячеслав Колиев рассказал об оптимальном объеме физических упражнений в неделю. Он рекомендовал заниматься аэробикой примерно 150–300 минут в неделю независимо от возраста.

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    Андрей Стрельцов
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