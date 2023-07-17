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14:38, 17 июля 2023Мир

МИД России назвал дату прекращения зерновой сделки

МИД России сообщил о прекращении действия зерновой сделки с 18 июля

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Без участия России черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Дату прекращения действия зерновой сделки назвал МИД России.

В заявлении отмечается, что в условиях «откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений» продолжение черноморской инициативы теряет смысл. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки только в случае получения конкретных результатов, а не обещаний и заверений.

«Если же в западных столицах реально дорожат «черноморской инициативой», то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена. По его словам, касающаяся России в этой черноморской договоренности часть не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается.

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    Семен Александров
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