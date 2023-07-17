МИД России решительно осудил теракт на Крымском мосту

МИД РФ решительно осудил теракт на Крымском мосту и призвал мир дать надлежащую оценку

Министерство иностранных дел России решительно осудило теракт на Крымском мосту и призвало международное сообщество дать надлежащую оценку. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в МИД сообщили, что повреждения дорожного полотна моста, которые были получены в результате террористического акта, устранят в кратчайшие сроки. Также в министерстве назвали заведомо невыполнимыми все попытки нарушить транспортное сообщение с Крымом и оторвать его от России.

Ранее стало известно, что атака на Крымский мост была спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ) и Военно-морских сил республики, в рамках которой использовались надводные дроны. Рано утром 17 июля произошел теракт на Крымском мосту. Согласно данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских беспилотника.