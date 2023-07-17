Физиотерапевты рассказали об упражнениях для снятия напряжения с поясницы

Физиотерапевт Фрэйни посоветовала делать ягодичный мост для снятия напряжения с поясницы

Физиотерапевты Эви Влахакис и Аннет Маршалл Фрэйни рассказали об упражнениях для снятия напряжения с поясницы. Ее слова приводит Shape.

«Такие занятия, как йога, пилатес и тай-чи, являются безопасными способами укрепления мышц и профилактики боли в пояснице», — рассказала Влахакис. Специалист отметила, что при внезапном появлении острой боли в пояснице необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить первопричину.

Фрэйни отметила, что для укрепления мышц спины подойдет ягодичный мост, а также подъем таза, исходное положение — лежа на коврике лицом вверх, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине бедер. «Вдохните и, не отрывая ягодицы от пола, медленно выгибайте позвоночник, чтобы поднять пупок и спину к потолку. Выдохните и подтяните пупок к полу, чтобы выровнять нижнюю часть спины», — пояснила эксперт.

Следующие упражнение — изометрическое напряжение пресса — выполняется из того же положения. «Вдохните. Выдохните и подтяните живот к позвоночнику, напрягая мышцы живота. Задержитесь на пять секунд», — добавила Фрэйни.

По словам специалистов, избавиться от напряжения в пояснице также помогут поочередные подъемы ног. Для этого необходимо лечь на спину, согнуть ноги и соединить руки за правым бедром близко к колену. Затем подтянуть колено к груди, пока не появится комфортное растяжение в нижней части спины и бедра, пресс должен быть напряжен. В этом положении нужно задержаться на пять секунд, после чего расцепить руки и поставить ногу на пол, возвращаясь в исходное положение. Фрэйни подчеркнула, что каждое движение повторяется пять раз.

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