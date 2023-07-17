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13:42, 17 июля 2023Россия

Появились подробности спасения пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки

Mash: пострадавшую в теракте на Крымском мосту девочку помог спасти ехавший рядом водитель

Фото: СК РФ / РИА Новости

14-летнюю девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту, вытащил из помятой машины ехавший за автомобилем ее семьи водитель. Подробности спасения россиянки появились у Telegram-канала Mash.

Как пишут авторы поста, когда на место происшествия прибыли экстренные службы, девочка находилась в сознании. Пострадавшая постоянно звала свою маму, и врачи, чтобы успокоить ее, сказали, что женщине оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что раненая школьника потеряла память и не смогла назвать имена родителей, которых при происшествии не удалось спасти. В больнице девочке поставили капельницу, с ней находится муж ее тети.

Семья из двух взрослых и 14-летней девочки из Белгородской области пересекала Крымский мост в момент атаки по нему надводных дронов Вооруженных сил Украины. Школьница сидела на заднем сиденье и не был пристегнута. Из-за взрыва она вылетела в лобовое стекло головой и застряла. Пока ехали медики, очевидцы успокаивали пострадавшую и просили ее не шевелиться.

По последним данным, пострадавшую девочку доставили в Краснодар. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

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    Константин Лысяков
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