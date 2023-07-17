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22:10, 17 июля 2023Спорт

На Украине вновь потребовали исключить Россию из УЕФА и ФИФА

УАФ потребовала исключить РФС из УЕФА и ФИФА из-за крымских клубов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинская ассоциация футбола (УАФ) вновь потребовала исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте УАФ.

Украинская сторона оказалась недовольна интеграцией футбольных клубов из Крыма в регулярные национальные чемпионаты России. «УАФ снова обращается к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членов ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов и ценностям всемирной футбольной семьи», — подчеркнули в организации и назвали происходящее грубым нарушением.

6 июня стало известно, что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили лицензии для участия во Второй лиге в сезоне-2023/2024. 16 июля команды провели первые матчи в третьем по силе российском дивизионе.

Решением УЕФА от 2014 года крымские клубы выступают в отдельной лиге — чемпионате Крыма. Командам запрещено участвовать в турнирах РФС.

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    Андрей Стрельцов
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