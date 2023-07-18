Минобороны России сообщило об уничтоживших сотни солдат ВСУ ударах

МО России: на запорожском направлении российские войска уничтожили свыше 200 солдат ВСУ

На запорожском направлении спецоперации российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его заявлению, в результате удара были уничтожены свыше двух сотен солдат ВСУ.

В Минобороны уточнили, что удары наносились в районе населенных пунктов Токмачка и Орехов. Кроме того, по словам Конашенкова, российские военные смогли на земле отразить три атаки противника.

«Потери противника (...) за сутки составили свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица «МСТА-Б», а также пушка Д-44», — подытожили в оборонном ведомстве.

Отдельно Конашенков сообщил о нанесении «ударов возмездия», последовавших за атакой Украины на Крымский мост. В частности, Вооруженные силы России поразили судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера.