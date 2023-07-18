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12:30, 18 июля 2023Россия

Минобороны России сообщило об уничтоживших сотни солдат ВСУ ударах

МО России: на запорожском направлении российские войска уничтожили свыше 200 солдат ВСУ

Фото: РИА Новости

На запорожском направлении спецоперации российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его заявлению, в результате удара были уничтожены свыше двух сотен солдат ВСУ.

В Минобороны уточнили, что удары наносились в районе населенных пунктов Токмачка и Орехов. Кроме того, по словам Конашенкова, российские военные смогли на земле отразить три атаки противника.

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«Потери противника (...) за сутки составили свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица «МСТА-Б», а также пушка Д-44», — подытожили в оборонном ведомстве.

Отдельно Конашенков сообщил о нанесении «ударов возмездия», последовавших за атакой Украины на Крымский мост. В частности, Вооруженные силы России поразили судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера.

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    Марк Леонов
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