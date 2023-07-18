Российская компания предложила иностранным заказчикам строить корабли вместе

«Ак Барс» предложил иностранным заказчикам совместное строительство кораблей

«Ак Барс» предложил иностранным заказчикам совместное строительство кораблей. Об этом со ссылкой на российскую компанию сообщает РИА Новости.

«Для возможности продвижения наших кораблей для силовых структур инозаказчиков проведена работа по возможности установки на кораблях оборудования и вооружения как российского, так и импортного происхождения», — сказал гендиректор судостроительной корпорации Ренат Мистахов.

По его словам, переговоры на эту тему проведены уже с семью иностранными заказчиками из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

В июле Мистахов заявил, что командование Военно-морского флота России поставило задачу, чтобы все малые ракетные корабли развивали скорость от 30 до 35 узлов.

В том же месяце глава «Ак Барса» доложил, что в компании ведется строительство 34 боевых кораблей и судов.