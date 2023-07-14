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16:52, 14 июля 2023Наука и техника

В «Ак Барсе» рассказали о требованиях ВМФ к малым ракетным кораблям

«Ак Барс»: ВМФ поставил задачу, чтобы ракетные корабли развивали скорость до 35 узлов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Командование Военно-морского флота (ВМФ) России поставило задачу, чтобы все малые ракетные корабли (МРК) развивали скорость от 30 до 35 узлов. О требованиях флота рассказал РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«ВМФ нужна скорость. Кроме того, что корабль должен быть стреляющим, имеющим артиллерию, ПВО, ракетный комплекс, он еще должен иметь скорость. Это один из главных вопросов, которые задает нам заказчик: скорость должна быть от 30 до 35 узлов», — сказал он.

Гендиректор корпорации отметил, что это решаемая задача. «Ак Барс» специализируется на строительстве многоцелевых МРК проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» для ВМФ.

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Ранее в июле Минобороны России сообщило, что новый МРК «Циклон» проекта 22800, который может нести крылатые ракеты «Калибр», вошел в состав ВМФ России. Для Керченского судостроительного завода «Циклон» стал первым за 25 лет военным кораблем, который прошел на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

В том же месяце Ренат Мистахов рассказал, что МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631, вооруженный ракетным комплексом «Калибр», передадут ВМФ России в декабре.

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    Даниил Иринин
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