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18:31, 18 июля 2023Спорт

Российский хоккеист попал в реанимацию после драки в баре

«Мутко против»: российский хоккеист Артур Шепельков попал в реанимацию после драки в баре

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский хоккеист Артур Шепельков попал в реанимацию после драки в московском баре. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

По информации источника, инцидент произошел в ночь на 25 июня. 25-летний хоккеист посмотрел в сторону другого столика, что не понравилось сидевшему за ним мужчине. Он подошел к Шепелькову и в словесной форме начал конфликт. После этого началась драка. Нападавший взял со стола пивную кружку и ударил хоккеиста по голове. Зачинщик потасовки был задержан.

Шепельков является бывшим игроком молодежной команды ЦСКА «Красная Армия». На счету защитника 163 матча в Молодежной хоккейной лиге, в которых он набрал 17 очков. Два последних сезона Шепельков играл в Высшей хоккейной лиге за «Ижсталь» и «Челны».

2 мая в результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму. Нападавшим предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

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    Анастасия Борисова
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