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15:43, 18 июля 202369-я параллель

В российском городе отметили годовщину отплытия парохода «Челюскин»

На Чукотке прошло научное мероприятие в честь годовщины отплытия парохода «Челюскин»

Фото: РИА Новости

Музейный центр «Наследие Чукотки» провел научную встречу в честь 90-летней годовщины отплытия полуледокольного грузового парохода «Челюскин» из Ленинградского порта. Об этом сообщает пресс-служба центра в своем Telegram-канале.

Мероприятие под названием «Челюскинская эпопея» состоялось в Окружном доме народного творчества в городе Анадыре. В начале встречи участников и гостей поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Автор книги «Челюскинская эпопея» Константин Пронякин рассказал о полярных авиаторах. К беседе присоединились родственники летчиков, участвующих в операции по спасению экспедиции. В ходе встречи были представлены уникальные фотографии и видеосюжеты, а глава Дирекции регионального развития Русского географического общества Дмитрий Цапенко рассказал о значимости Северного морского пути.

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В 1933 году научная экспедиция под руководством Отто Шмидта вышла на пароходе «Челюскин» из Ленинграда в Мурманск. После этого, взяв на борт 112 человек, пароход отплыл во Владивосток, отрабатывая схему доставки грузов по Северному морскому пути за одну летнюю навигацию. В Чукотском море корабль столкнулся со льдами и несколько месяцев дрейфовал вместе с экипажем, а затем вышел в Берингов пролив, откуда его потащило назад в море. 13 февраля 1934 года в результате сильного сжатия «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул — всем пассажирам пришлось экстренно высадиться на льдину и разбить лагерь. Операция по их спасению стала первой в мире крупномасштабной спасательной операцией в условиях Арктики.

В середине 2020 года экспедиция Северного флота и Русского географического общества обследовала затонувший пароход «Челюскин». Исследователи провели трехмерную акустическую съемку с помощью многолучевого эхолота и получили четкие снимки объекта.

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    Варвара Родикова
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