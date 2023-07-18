Разведывательный беспилотник заметили в небе над российской воинской частью

Mash: разведывательный беспилотник заметили в небе над воинской частью ВДВ в Омске

В Омске в небе над воинской частью Воздушно-десантных войск (ВДВ) заметили разведывательный беспилотник. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, дрон, который кружил над частью, заметил караульный. Тогда военнослужащие проводили учения в темное время суток— предположительно, беспилотник мог снимать процесс отработки маневров. Устройство провисело некоторое время в небе и затем улетело в сторону Новосибирска.

Военнослужащие не открыли огонь по беспилотнику. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают владельца неопознанного объекта.

В ночь на вторник, 18 июля, Крым атаковали беспилотники. 17 беспилотников удалось сбить системами противовоздушной обороны (ПВО), еще 11 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Минобороны назвали произошедшей террористической атакой, а глава полуострова Сергей Аксенов призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным и надежным источникам информации.