СБУ заподозрила Красовского в новых призывах к геноциду

СБУ объявила подозрение бывшему журналисту RT Красовскому в новых призывах к геноциду

Служба безопасности Украины (СБУ) снова объявила подозрение бывшему журналисту телеканала RT Антону Красовскому. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

СБУ заподозрила Красовского в новых эпизодах публичных призывов к геноциду. В заявлении утверждается, что подобные высказывания прозвучали в недавних эфирах авторской программы журналиста, вышедшей на канале RT и его личных страницах в Telegram и на YouTube.

17 февраля суд на Украине уже заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвинили в публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя.

В октябре 2022 года Красовский в эфире программы «Антонимы» на RT сделал заявление об украинских детях. «А топить таких надо было. Топить этих детей. (...) Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — высказался журналист, когда говорил с гостем своей программы о советских временах.

После этого главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал прекращает сотрудничество с Красовским. В МВД заявили, что проверят высказывания Красовского на экстремизм. Позднее журналист принес извинения за свои слова.