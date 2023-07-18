Политолог заявил о новом этапе украинского кризиса

Доцент ВШЭ Суздальцев назвал выход РФ из зерновой сделки новым этапом кризиса на Украине

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал выход России из зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политолога, выход России из зерновой сделки говорит о нежелании Москвы искать компромиссы с Киевом. Он назвал это решение новым этапом кризиса на Украине. По его мнению, Россия оставила попытки с кем-либо договориться.

«По-моему, мы приняли решение, что все наши проблемы, которые есть, ограничения — они будут решены, когда мы добьемся решительной победы на поле боя», — заявил Суздальцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

В МИД России добавили, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, в северо-западной акватории восстановят режим временно опасного района, а Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют.