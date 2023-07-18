Эксперт подтвердила эффективность работы столичной ливневки

Эксперт Довлатова: водосточная система Москвы справляется с последствиями непогоды

Водосточная система Москвы справляется с последствиями непогоды. Эффективность работы столичной ливневки подтвердила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

18 июля в Москве примерно за полчаса выпало более 30 миллиметров осадков — треть от месячной нормы, уточнила она. «Ни одна ливневка мира не справится с таким объемом воды за короткий промежуток времени. Столичная же система справляется», — сказала Довлатова.

В случае сильных осадков на то, чтобы вода ушла с улиц, требуется не более 40 минут. «Для столичной водосточной системы дождь такой интенсивности — серьезное испытание. После дождя столичные улицы практически сухие, что подтверждает эффективность работы ливневки», — указала эксперт. Довлатова добавила, что выпадение большого количества осадков приводит к временному локальному аккумулированию воды на территориях, расположенных в низинах. Таких мест в столице несколько десятков.

Ранее Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что в некоторых районах города менее чем за час количество осадков превысило четверть месячной нормы. Большая часть осадков пришлась на Центральный административный округ, где выпало 23 миллиметра, а также на Северо-Восточный (22 миллиметра) и Северный округ (21 миллиметр).

В сети появились кадры последствий сильного ливня. На видео можно было увидеть утопающие в воде автомобили и идущих по лужам москвичей — вода в некоторых местах доходила до колен.