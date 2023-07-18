В Алтайском крае проведут сырный гастрофестиваль

Сырный гастрофестиваль пройдет в Алтайском крае в конце июля

Гастрономический фестиваль «Как сыр в масле!» проведут в Алтайском крае в конце июля. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на правительство региона.

Как отмечается, мероприятие пройдет в селе Киприно Шелаболихинского района 29 июля. Посетить его можно будет бесплатно.

Гости фестиваля смогут продегустировать различные виды сыров: твердые, рассольные, плавленые, копченые и авторские. Кроме того, на площадке для посетителей организуют игры, мастер-классы и выставки. На протяжении праздника можно будет увидеть выступления артистов и творческих коллективов, а завершится мероприятие фейерверком.

В июне сообщалось, что в Бурятии прошел первый в регионе международный гастрофестиваль — «Боргойская баранина». Участники установили юрты и разноцветные шатры, а также прилавки с фигурками овец, традиционными блюдами из баранины и молока, изделиями из овечьей шерсти и войлока и продуктами собственного производства.