В УЕФА сделали заявление относительно выступления крымских клубов в России

В УЕФА заявили, что оценят выступление крымских клубов во Второй лиге в России

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделали заявление относительно выступления крымских клубов во Второй лиге в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В УЕФА заявили, что находятся в контакте с Украинской ассоциацией футбола и Российским футбольным союзом по этому вопросу. Они оценивают ситуацию с учетом решения о запрете клубам, базирующимся в Крыму, участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом (РФС).

6 июня стало известно, что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили лицензии для участия во Второй лиге в сезоне-2023/2024. 16 июля команды провели первые матчи в третьем по силе российском дивизионе. После этого УАФ потребовала исключить РФС из состава Международной федерации футбола и УЕФА.

Решением УЕФА от 2014 года крымские клубы выступают в отдельной лиге — чемпионате Крыма. Командам запрещено участвовать в турнирах РФС.