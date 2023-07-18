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23:05, 18 июля 2023Спорт

В УЕФА сделали заявление относительно выступления крымских клубов в России

В УЕФА заявили, что оценят выступление крымских клубов во Второй лиге в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделали заявление относительно выступления крымских клубов во Второй лиге в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В УЕФА заявили, что находятся в контакте с Украинской ассоциацией футбола и Российским футбольным союзом по этому вопросу. Они оценивают ситуацию с учетом решения о запрете клубам, базирующимся в Крыму, участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом (РФС).

6 июня стало известно, что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили лицензии для участия во Второй лиге в сезоне-2023/2024. 16 июля команды провели первые матчи в третьем по силе российском дивизионе. После этого УАФ потребовала исключить РФС из состава Международной федерации футбола и УЕФА.

Решением УЕФА от 2014 года крымские клубы выступают в отдельной лиге — чемпионате Крыма. Командам запрещено участвовать в турнирах РФС.

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    Анастасия Борисова
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