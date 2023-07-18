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14:12, 18 июля 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с силовиками экспорт зерна

Зеленский провел ставку по вопросам поставок украинского зерна и безопасности портов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел ставку с представителями министерств силовых структур по поводу поставок украинского зерна и безопасности портов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что по поводу экспорта зерна и безопасности портов докладывали вице-премьер-министр Александр Кубраков и глава военно-морского флота Украины Алексей Неижпапа.

Он рассказал, что на ставке большое внимание уделялось вопросу борьбы с российскими беспилотниками. По этому поводу докладывал глава МВД Игорь Клименко.

Также руководство Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на фронте и об обеспечении войск снарядами.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

На следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил страны-участницы ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке. «Призываю все государства-члены ООН требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал глава МИД Украины на заседании Совбеза ООН.

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    Александр Слабиев
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