Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 18 июля 2023Мир

Захарова указала на рост недовольства Зеленским со стороны Запада

Захарова: президент Украины Зеленский из-за своих действий стал токсичен для Запада

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Можно констатировать, что из-за своих действий и украинских терактов на российской территории, президент Украины Владимир Зеленский стал токсичен для Запада. На это в Telegram указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками [западных] вооружений и терактами [на территории России]. Это, конечно, все очередная манипуляция. Но важно другое — Зеленский стал для Запада токсичен», — говорится в ее сообщении.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля — одну из секций моста повредили два атаковавших конструкцию надводных беспилотника Вооруженных сил Украины.

Позднее в «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности республики сообщили, что атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и Военно-морских сил Украины, в рамках которой использовались надводные дроны. В Следственном комитете России инцидент назвали терактом и также заявили о причастности к нему украинских спецслужб.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об ударе возмездия по местам подготовки терактов на Украине

    Олимпийский чемпион установил рекорд России на VK Fest

    В Мелитополе произошел взрыв

    Жена футболиста Погребняка официально подала на развод

    Стало известно о желании Мбаппе отработать оставшийся год контракта с ПСЖ

    В образцах с астероида Рюгу нашли досолнечные зерна

    Прокуратура подала иск против блогера Блиновской почти на миллиард рублей

    Монеточка обжаловала штраф за отсутствие маркировки иноагента

    72-летняя модель прошла по подиуму на Неделе моды в Берлине

    Телеканал ТВ-3 оштрафовали за пропадаганду ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости