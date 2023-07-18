Захарова указала на рост недовольства Зеленским со стороны Запада

Захарова: президент Украины Зеленский из-за своих действий стал токсичен для Запада

Можно констатировать, что из-за своих действий и украинских терактов на российской территории, президент Украины Владимир Зеленский стал токсичен для Запада. На это в Telegram указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками [западных] вооружений и терактами [на территории России]. Это, конечно, все очередная манипуляция. Но важно другое — Зеленский стал для Запада токсичен», — говорится в ее сообщении.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля — одну из секций моста повредили два атаковавших конструкцию надводных беспилотника Вооруженных сил Украины.

Позднее в «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности республики сообщили, что атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и Военно-морских сил Украины, в рамках которой использовались надводные дроны. В Следственном комитете России инцидент назвали терактом и также заявили о причастности к нему украинских спецслужб.