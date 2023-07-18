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14:35, 18 июля 2023Спорт

В Госдуме оценили санкции МОК против Великобритании из-за позиции по россиянам

Журова заявила, что МОК подал значимый сигнал, лишив Лондон отборочных турниров к ОИ-2024

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против Великобритании из-за позиции по допуску россиян на турниры. Ее слова приводит Vprognoze.

Журова заявила, что МОК подал значимый сигнал, лишив Лондон отборочных турниров к Олимпийским играм-2024. «До этого вопросы допуска российских спортсменов к соревнованиям решались на уровне международных федераций. А затем даже в случае положительного решения страна-организатор турнира могла отказаться проводить соревнования с участием россиян. В результате возникал хаос», — объяснила она.

Депутат отметила, что показательным примером стал Уимблдон, на который в 2022 году россиян не допустили, за что организаторы были оштрафованы. «В этом году все играют, и все нормально. МОК увидел в этом двойные стандарты. Почему теннисистам можно, а, например, скалолазам нельзя? Это странно», — заключила она.

МОК рассматривал Лондон в качестве кандидата на проведение отборочных турниров по брейкингу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX. Однако правительство Великобритании требует от российских спортсменов подписывать декларацию о нейтралитете для участия в соревнованиях на территории страны, что не одобрил МОК.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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