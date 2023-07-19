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16:29, 19 июля 2023Спорт

Чемпионка ОИ из России рассказала о влиянии международной изоляции на результаты

Виталина Бацарашкина заявила, что международная изоляция негативно влияет на ее результаты

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина рассказала о влиянии международной изоляции на ее результаты. Ее слова приводит Sport24.

Россиянка отметила, что в условиях отсутствия стартов за пределами страны она стала выступать хуже. «Важно не только просто участвовать в соревнованиях, но и чтобы они были со сменой обстановки, чтобы они были разные, в разных местах, разного ранга, потому что все равно должно быть ощущение ответственности», — заявила Бацарашкина.

Россиянка выиграла две золотые медали на Играх-2020 в Токио в индивидуальных дисциплинах и стала серебряным призером турнира в миксте.

27 июня старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко нашел плюс в отсутствии у национальной команды международных стартов. По словам специалиста, в условиях международной изоляции в стране повысился интерес к лыжному спорту.

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    Алексей Гусев
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