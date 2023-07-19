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01:00, 19 июля 2023Наука и техника

Создана новая технология поиска внеземных цивилизаций

The Astrophysical Journal: создана новая технология поиска внеземных цивилизаций

Фото: Unsplash

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали новую технологию поиска внеземных цивилизаций, которая повышает точность проверки возможных радиосигналов от внеземного разума в галактике Млечный Путь. Результаты работы опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Большая часть сегодняшних радиосигналов, потенциально исходящих от внеземных цивилизаций, получают на наземные радиотелескопы, а любые радиопомехи (от спутников до мобильных телефонов, микроволновых печей и автомобильных двигателей) могут создавать сигнал, имитирующий импульс за пределами Солнечной системы. Чтобы избежать таких неточностей, исследователи проверяют все подозрительные сигналы, направляя телескоп в другое место на небе, а затем несколько раз возвращаются к участку, где сигнал был первоначально обнаружен, чтобы подтвердить, что он не был однократным. Но даже это не дает никаких гарантий, что источник не находился на Земле.

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Новый подход, разработанный в рамках проекта Breakthrough Listen, изучает доказательства того, что сигнал действительно прошел через межзвездное пространство, исключая радиопомехи с Земли. Он также подразумевает исследование северного и южного небосвода с помощью радиотелескопов Green Bank в Западной Вирджинии и системы MeerKAT array в Южной Африке. Кроме того, технология сосредоточена на наблюдении за тысячами отдельных звезд в Млечном Пути с особым вниманием на центр галактики.

Авторы также добавили компьютерный алгоритм, который анализирует мерцание узкополосных сигналов и выделяет те, которые тускнеют и становятся ярче на протяжении менее минуты, указывая, что они прошли через межзвездную среду. Уточняется, что метод применим только к сигналам, которые исходят на расстоянии более 10 тысяч световых лет от Земли, поскольку сигнал должен пройти через достаточное количество межзвездной среды, чтобы обладать заметным мерцанием.

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    Елена Апазиди
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