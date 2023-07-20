Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:40, 22 июля 2023Моя страна

В Бурятии оцифровали сотни книжных памятников начала ХХ века

В Бурятии оцифровали 209 книжных памятников на старомонгольском и латинице начала ХХ века

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Бурятии оцифровали несколько сотен книжных памятников начала ХХ века, которые местные литераторы писали, используя старомонгольский шрифт и латиницу. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на министерство культуры региона.

Так, в цифровой формат перевели 209 памятников из фондов Национальной библиотеки Бурятии. При этом 156 из них уже доступны на портале «НЭБ.Книжные памятники».

Как пояснили в ведомстве, с конца XIX века до 1931 года книги в Бурятии издавались на старомонгольской письменности, а затем, до 1939 года — на латинице. В дальнейшем, когда для записи бурятского языка стали использовать кириллицу, старые издания оказались доступны только узкому кругу исследователей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (ЧОУНБ) оцифруют 250 книг второй половины XIX века.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о четырех погибших из-за прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года»

    Анна Семенович назвала свое место силы в Подмосковье

    На Украине раскрыли замыслы Зеленского

    В США Зеленского назвали капризным ребенком

    Дипломат призвал НАТО «убраться к черту из соседства с Россией»

    По факту гибели четырех человек в московском ТЦ возбудили уголовное дело

    Захватившего дом в Подмосковье вооруженного мужчину ликвидировали

    «Зенит» одержал победу в первом матче РПЛ сезона-2023/2024

    Зеленский рассказал о дефицитных видах оружия у ВСУ

    Собянин прокомментировал аварию в московском ТЦ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости