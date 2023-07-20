В Бурятии оцифровали сотни книжных памятников начала ХХ века

В Бурятии оцифровали 209 книжных памятников на старомонгольском и латинице начала ХХ века

В Бурятии оцифровали несколько сотен книжных памятников начала ХХ века, которые местные литераторы писали, используя старомонгольский шрифт и латиницу. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на министерство культуры региона.

Так, в цифровой формат перевели 209 памятников из фондов Национальной библиотеки Бурятии. При этом 156 из них уже доступны на портале «НЭБ.Книжные памятники».

Как пояснили в ведомстве, с конца XIX века до 1931 года книги в Бурятии издавались на старомонгольской письменности, а затем, до 1939 года — на латинице. В дальнейшем, когда для записи бурятского языка стали использовать кириллицу, старые издания оказались доступны только узкому кругу исследователей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской областной универсальной научной библиотеке (ЧОУНБ) оцифруют 250 книг второй половины XIX века.