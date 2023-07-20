Мэрия финского города Турку отобрала коттедж у генконсульства России

Мэрия финского города Турку запретила пользоваться коттеджем генконсульству России

Мэрия финского Турку запретила пользоваться коттеджем генконсульству России после решения властей Финляндии отозвать согласие на его работу. Об этом заявила мэр города Минна Арве в Twitter.

Она назвала решение финского правительства хорошим. «Турку немедленно прекратит использование коттеджа на острове Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства России», — сообщила мэр.

По ее словам, письмо о расторжении договора будет отправлено российской дипмиссии незамедлительно.

19 июля канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте заявила, что страна отзывает согласие на работу генконсульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года. В документе уточняется, что об этом решении было объявлено послу России в МИД Финляндии.

Ранее Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей выслала девять дипломатов Финляндии. Кроме того, в числе ответных мер на конфронтационные действия было принято решение об отзыве согласия России на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.