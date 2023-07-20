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11:53, 20 июля 2023Мир

Мэрия финского города Турку отобрала коттедж у генконсульства России

Мэрия финского города Турку запретила пользоваться коттеджем генконсульству России

Фото: Wikimedia

Мэрия финского Турку запретила пользоваться коттеджем генконсульству России после решения властей Финляндии отозвать согласие на его работу. Об этом заявила мэр города Минна Арве в Twitter.

Она назвала решение финского правительства хорошим. «Турку немедленно прекратит использование коттеджа на острове Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства России», — сообщила мэр.

По ее словам, письмо о расторжении договора будет отправлено российской дипмиссии незамедлительно.

19 июля канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте заявила, что страна отзывает согласие на работу генконсульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года. В документе уточняется, что об этом решении было объявлено послу России в МИД Финляндии.

Ранее Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей выслала девять дипломатов Финляндии. Кроме того, в числе ответных мер на конфронтационные действия было принято решение об отзыве согласия России на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.

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    Семен Александров
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