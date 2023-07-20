Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Манчестер Юнайтед
1:0
Завершен
Лион
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ференцварош
0:3
Завершен
КИ Клаксвик
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Тб
1:2
Завершен
Астана
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Карлсруэ
2:4
Завершен
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Бетис
1:3
Завершен
Монако
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
00:28, 20 июля 2023Спорт

Профсоюз игроков НХЛ начал переговоры об участии хоккеистов в Олимпиаде-2026

Профсоюз игроков НХЛ начал вести переговоры с лигой и IIHF по участию хоккеистов в ОИ-2026

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) начал вести переговоры с лигой и Международной федерацией хоккея (IIHF) об участии спортсменов в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщил исполнительный директор организации Марти Уолш, слова которого приводит ESPN.

«Мое внимание сосредоточено на том, чтобы попытаться добиться участия игроков НХЛ в Играх. Я работаю с комиссаром лиги Гэри Беттмэном и IIHF, надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению», — заявил он. Уолш отметил, что игроки со всего мира хотят представлять свои страны на турнире.

Выступающие в НХЛ хоккеисты принимали участие в Олимпийских играх с 1998 года. В 2018-м в южнокорейском Пхенчхане, где золото завоевала сборная России, и в 2022-м в Пекине, где лучшей стала команда Финляндии, соревнования прошли без участия игроков из лиги.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Работа WhatsApp восстановлена после сбоя

    На Украине рассказали о движении кораблей после завершения зерновой сделки

    Профсоюз игроков НХЛ начал переговоры об участии хоккеистов в Олимпиаде-2026

    Принц Гарри и Меган Маркл решили разъехаться

    Названа главная особенность iPhone 16 Pro Max

    Брат Нурмагомедова снялся с боя в UFC

    В Центробанке назвали возможным массовое внедрение цифрового рубля с 2025 года

    Путин поддержал запуск электронных виз в России

    В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

    Мигрант силой удерживал покупателя в стойке на руках и попал под уголовное дело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости