Профсоюз игроков НХЛ начал переговоры об участии хоккеистов в Олимпиаде-2026

Профсоюз игроков НХЛ начал вести переговоры с лигой и IIHF по участию хоккеистов в ОИ-2026

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) начал вести переговоры с лигой и Международной федерацией хоккея (IIHF) об участии спортсменов в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщил исполнительный директор организации Марти Уолш, слова которого приводит ESPN.

«Мое внимание сосредоточено на том, чтобы попытаться добиться участия игроков НХЛ в Играх. Я работаю с комиссаром лиги Гэри Беттмэном и IIHF, надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению», — заявил он. Уолш отметил, что игроки со всего мира хотят представлять свои страны на турнире.

Выступающие в НХЛ хоккеисты принимали участие в Олимпийских играх с 1998 года. В 2018-м в южнокорейском Пхенчхане, где золото завоевала сборная России, и в 2022-м в Пекине, где лучшей стала команда Финляндии, соревнования прошли без участия игроков из лиги.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

