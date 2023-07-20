В США испытали безэкипажный ракетный комплекс

Naval News: в США испытали безэкипажную пусковую установку для крылатых ракет NSM

Морские пехотинцы США провели первый за два года испытательный пуск крылатой ракеты Naval Strike Missile (NSM) с безэкипажной пусковой установки комплекса Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS). Об этом сообщает Naval News.

Отмечается, что систему испытали в июне на военно-морской авиабазе Пойнт-Мугу. Этот пуск стал третьим с безэкипажной пусковой установки ROGUE Fires (Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary).

Пусковая установка на шасси бронеавтомобиля Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) несет две ракеты NSM с дальностью пуска до 185 километров. Эксплуатацию NMESIS планируют начать в четвертом квартале 2023 года.

В июне издание Defense News писало, что новые фрегаты типов F-100 и F-110 Военно-морских сил (ВМС) Испании начнут получать ракеты NSM в 2027 году. Когда флот получит все NSM, противокорабельные ракеты Harpoon выведут из эксплуатации.

В ноябре 2022 года стало известно, что ВМС Британии планируют вооружить 11 кораблей ракетами NSM. Новый боеприпас заменит ракеты Harpoon, которые снимут с вооружения в 2023 году.