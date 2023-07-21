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20:12, 21 июля 2023Спорт

Эксперт раскрыл секрет тренировки Капитана Америки

Боец MMA Шарафутдинов заявил, что удары Капитана Америки похожи на любительские

Кадр: фильм «Первый мститель»

Боец смешанного стиля (MMA) лиги «Наше Дело» Дамил Шарафутдинов раскрыл секрет тренировки персонажа киновселенной Marvel Капитана Америки. Об этом сообщает «Чемпионат».

Шарафутдинов заявил, что удары персонажа похожи на любительские, так как он совсем не защищается. «Может, ему это совсем не нужно, но где уклонения, где блок? Без этого в единоборствах никуда, потому что, пока вы будете пытаться пробить серию, вас уже отправят в нокдаун», — рассказал он.

Эксперт добавил, что за 30 минут работы с грушей можно сжечь от 500 до 1000 калорий. При этом он подчеркнул, что не все будут способны справиться с таким высоким темпом тренировки.

14 июня фитнес-тренер Екатерина Кравченко назвала минусы тренировки главного героя фильма «Американский психопат» Патрика Бейтмана в исполнении Кристиана Бэйла. Кравченко заявила, что тренировка героя является слишком длинной, поэтому такой комплекс можно поделить на три полноценных тренировочных дня на каждую группу мышц.

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    Анастасия Борисова
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