Госдума утвердила дополнительный сбор средств с бизнеса

Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса

Госдума приняла в третьем чтении закон о сборе на сверхприбыль крупных компаний, которые заработали за 2021-2022 годы в среднем более миллиарда рублей. Выплаты будут носить единоразовый характер, следует из документа, размещенного в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Размер ставки налога составит десять процентов от суммы превышения средней прибыли за 2021-2022 годы над прибылью за 2018-2019 годы. В то же время для крупных компаний, которые выплатят сбор в октябре-ноябре 2023 года, ставку сократят вдвое.

Компании, чья прибыль за прошлые годы оказалась меньше миллиарда рублей, будут освобождены от единоразовых выплат в федеральный бюджет. Кроме того, под действие закона не попадут фирмы, которые были созданы после 2020 года, представители нефтегазового сектора и добычи угля, а также других категорий. Остальные компании должны будут осуществить выплаты до 28 января 2024 года. При это закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Власти анонсировали налог на сверхприбыль в марте текущего года на фоне растущего дефицита бюджета, который в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей (2,3 процента ВВП). При этом по итогам первых пяти месяцев 2023-го показатель увеличился до 3,41 триллиона, превысив запланированный на весь год показатель в 2,9 триллиона. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что в дальнейшем власти не планируют повторно взимать с крупного бизнеса налог на сверхприбыль.

Правительство одобрило законопроект о налогообложении на сверхприбыль компаний еще в середине июня. Как ранее утверждал министр финансов Антон Силуанов, с помощью этой меры российские власти планируют собрать с крупного бизнеса порядка 300 миллиардов рублей, которые впоследствии направят на поддержку социальной сферы. Тогда предполагалось, что денежные средства пойдут на «строительство инфраструктуры (...), более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам».