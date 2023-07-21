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13:40, 21 июля 2023Спорт

Непомнящий заявил о нежелании играть за сборную России

Ян Непомнящий заявил о нежелании играть за сборную России из-за отношений с федерацией

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил о нежелании играть за сборную России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — пояснил шахматист.

30 апреля Непомнящий проиграл китайцу Дину Лижэню в матче за титул чемпиона мира. Для россиянина это была вторая попытка завоевать мировую шахматную корону. Китаец стал 17-м гроссмейстером, завоевавшим этот титул.

Непомнящий занимает второе место в рейтинге Международной шахматной федерации. Лидером остается бывший чемпион мира Магнус Карлсен. Лижэнь занимает третье место.

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    Андрей Стрельцов
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