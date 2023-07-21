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01:10, 21 июля 2023Мир

В России оценили вероятность денонсации ДСНВ

«Известия»: Ульянов заявил об отсутствии оснований для денонсации ДСНВ Россией или США
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил вероятность денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Ульянов подчеркнул, что жизнь полна неожиданностей, поэтому не стоит зарекаться. Однако он заявил об отсутствии оснований для денонсации ДСНВ Россией или США.

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«Да, мы приостановили действие этого договора, но одновременно сделали четкие заявления, что в интересах предсказуемости, стабильности намерены соблюдать те количественные ограничения, которые установлены договором», — подчеркнул он.

Ранее в МИД России оценили диалог с США по стратегической стабильности. Заместитель главы ведомства Сергей Рябков не увидел оптимизма в этом вопросе. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Вашингтон в игнорировании причин возникшего кризиса вокруг ДСНВ.

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    Марина Совина
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