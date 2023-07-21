В России оценили вероятность денонсации ДСНВ

«Известия»: Ульянов заявил об отсутствии оснований для денонсации ДСНВ Россией или США

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил вероятность денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Ульянов подчеркнул, что жизнь полна неожиданностей, поэтому не стоит зарекаться. Однако он заявил об отсутствии оснований для денонсации ДСНВ Россией или США.

«Да, мы приостановили действие этого договора, но одновременно сделали четкие заявления, что в интересах предсказуемости, стабильности намерены соблюдать те количественные ограничения, которые установлены договором», — подчеркнул он.

Ранее в МИД России оценили диалог с США по стратегической стабильности. Заместитель главы ведомства Сергей Рябков не увидел оптимизма в этом вопросе. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Вашингтон в игнорировании причин возникшего кризиса вокруг ДСНВ.