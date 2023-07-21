Власти подтвердили обстрел ВСУ приграничного российского региона

Белгородский губернатор Гладков подтвердил обстрел сел Вязовое и Графовка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил обстрел сел Вязовое и Графовка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попали два населенных пункта Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждения», — пояснил политик.

В селе Вязовое, продолжил он, осколки снарядов повредили частный жилой дом и автомобиль. В Графовке из-за обстрела пострадала линия электропередачи. На место прибыли сотрудники аварийных бригад и оперативных служб.

Информация об обстреле Вязовое и Графовки ранее появилась в сети. Накануне Вязовое также обстреляли ВСУ. По словам Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, однако осколками снарядов повредили четыре частных домовладения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).