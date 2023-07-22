Месси оценил дебютный матч за «Интер Майами»

Месси заявил, что ему повезло забить решающий мяч в дебютном матче за «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси оценил свой дебютный матч за «Интер Майами». Слова спортсмена приводит официальный сайт североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

«У меня был последний шанс в игре, и я ударил, как всегда делал. Мне повезло, что мяч попал прямо в цель, вратарь не смог его отбить», — заявил форвард. Футболист вновь подчеркнул, что и он, и его семья довольны переходом в американский клуб.

Месси вышел на замену на 54-й минуте в первом матче группового этапа турнира Leagues Cup против мексиканского клуба «Крус Асуль». Встреча прошла на стадионе в Форт-Лодердейле и началась в пятницу в 20:00 по местному времени (в субботу в 03:00 мск). Матч завершился победой «Интер Майами» со счетом 2:1. Решающий гол в компенсированное время забил Месси, реализовавший штрафной удар.

О переходе Месси в «Интер Майами» официально объявили 15 июля. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года.