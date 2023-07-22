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09:29, 22 июля 2023Спорт

Месси оценил дебютный матч за «Интер Майами»

Месси заявил, что ему повезло забить решающий мяч в дебютном матче за «Интер Майами»

Фото: John David Mercer / Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси оценил свой дебютный матч за «Интер Майами». Слова спортсмена приводит официальный сайт североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

«У меня был последний шанс в игре, и я ударил, как всегда делал. Мне повезло, что мяч попал прямо в цель, вратарь не смог его отбить», — заявил форвард. Футболист вновь подчеркнул, что и он, и его семья довольны переходом в американский клуб.

Месси вышел на замену на 54-й минуте в первом матче группового этапа турнира Leagues Cup против мексиканского клуба «Крус Асуль». Встреча прошла на стадионе в Форт-Лодердейле и началась в пятницу в 20:00 по местному времени (в субботу в 03:00 мск). Матч завершился победой «Интер Майами» со счетом 2:1. Решающий гол в компенсированное время забил Месси, реализовавший штрафной удар.

О переходе Месси в «Интер Майами» официально объявили 15 июля. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года.

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    Ксения Курашкина
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