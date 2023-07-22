Дебют Месси принес победу «Интер Майами»

Месси дебютировал за «Интер Майами» и принес клубу победу

36-летний Лионель Месси впервые сыграл за американский клуб «Интер Майами». Он вышел на замену на 54-й минуте матча Кубка Североамериканских лиг против мексиканского клуба «Крус Асуль». Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча прошла на домашнем стадионе американского клуба и завершилась победой «Интера» со счетом 2:1. Решающий гол уже в компенсированное время забил Месси, реализовавший штрафной удар.

Ранее владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о задачах, стоящих перед аргентинским новичком клуба. «Мы видим игрока, который достиг всего, что только возможно, и все еще голоден и хочет побеждать. Он приехал сюда не на каникулы. Он приехал для того, чтобы побеждать и вдохновлять следующее поколение футболистов в этой стране», — заявил Бекхэм.

15 июля клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) официально объявил о переходе Месси. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года.