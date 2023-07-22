Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Бостад
Бешикташ
2:1
Завершен
Страсбург
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
ПСЖ
2:0
Завершен
Гавр
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Динамо М
1:3
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Дарья Касаткина
1:2
Завершен
Ясмине Паолини
Палермо
07:37, 22 июля 2023Спорт

Дебют Месси принес победу «Интер Майами»

Месси дебютировал за «Интер Майами» и принес клубу победу

Фото: Reuters

36-летний Лионель Месси впервые сыграл за американский клуб «Интер Майами». Он вышел на замену на 54-й минуте матча Кубка Североамериканских лиг против мексиканского клуба «Крус Асуль». Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча прошла на домашнем стадионе американского клуба и завершилась победой «Интера» со счетом 2:1. Решающий гол уже в компенсированное время забил Месси, реализовавший штрафной удар.

Ранее владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о задачах, стоящих перед аргентинским новичком клуба. «Мы видим игрока, который достиг всего, что только возможно, и все еще голоден и хочет побеждать. Он приехал сюда не на каникулы. Он приехал для того, чтобы побеждать и вдохновлять следующее поколение футболистов в этой стране», — заявил Бекхэм.

15 июля клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) официально объявил о переходе Месси. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Британский полковник назвал единственный вариант контрнаступления для Украины

    Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за автомобилем

    Дебют Месси принес победу «Интер Майами»

    Влияние курса рубля на ипотеку и стоимость недвижимости оценили

    Михаила Козырева и Константина Борового признали иноагентами

    На Украине за сутки демонтировали девять памятников советским воинам

    В ФРГ подняли вопрос о препятствовании поставкам кассетных боеприпасов Украине

    Ученые выявили стратегию борьбы с желанием грызть ногти

    В Белом доме высказались об исчезновении главы МИД Китая

    Украинские войска обстреляли Донецк снарядами НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости