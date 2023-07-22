В Германии рассказали о сроках передачи ВСУ боеприпасов для ЗСУ Gepard

Bild: ФРГ скоро поставит ВСУ боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard

Германия поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard в ближайшее время. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

Ранее немецкие власти поставили на Украину 40 зенитных самоходных установок Gepard. Как пишут журналисты, сейчас Киев нуждается в боеприпасах для них.

По информации газеты, новая партия боеприпасов должна поступить в передовые части ВСУ уже в ближайшее время. Чтобы решить проблему острого дефицита таких снарядов, оборонный концерн Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию на заводе в Унтерлюсе. Обычно на это уходят годы, сказано в статье.

В начале июля стало известно, что Германия передала Киеву в 2023 году оружия на 1,65 миллиарда евро. Всего за это время министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ выдало отдельных разрешений на экспорт вооружений на сумму примерно 5,22 миллиарда евро.

В феврале глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия налаживает производство боеприпасов для ЗСУ Gepard. Он также отметил, что соответствующие контракты подписаны.