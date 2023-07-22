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16:47, 22 июля 2023Россия

Очевидица описала ситуацию после прорыва трубы с горячей водой в московском ТЦ

Очевидица рассказала об эвакуации из московского ТЦ после прорыва трубы с горячей водой

Фото: Агенство городских новостей «Москва»

После прорыва трубы с горячей водой в торговом центре (ТЦ) «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве весь персонал и посетителей эвакуировали. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала очевидица, сотрудница одного из магазинов Мария. Она описала ситуацию на месте происшествия.

«У нас сейчас эвакуация. Мы находимся (речь идет о магазине, в котором работает девушка — прим. «Ленты.ру») на высоком этаже, и мы без понятия, что случилось. Нас просто попросили эвакуироваться. Всех эвакуировали. Скорые дежурят на случай, если кому-то понадобится помощь, а реальных пострадавших мы не видим», — рассказала она.

По словам Марии, ее и других сотрудников вывели на улицу. Сейчас на месте дежурит много машин скорой помощи и экстренных служб.

Из-за прорыва трубы с кипятком троих человек пришлось госпитализировать, передает Telegram-канал 112. Несколько человек оказались заблокированы на втором этаже здания из-за сильного напора воды. По информации Shot, всего пострадали 70 человек. Также издание опубликовало кадры с места происшествия.

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    Варвара Кошечкина
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