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00:20, 24 июля 2023Бывший СССР

СК России даст оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков

СК РФ даст правовую оценку данным о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российские следователи дадут правовую оценку информации о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении российских военных медиков, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«СК РФ расследует данные преступления и даст правовою оценку действиям лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении.

Ранее глава медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения. По ее данным, в результате такой «охоты» некому оказать профессиональную помощь бойцам.

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    Марина Совина
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