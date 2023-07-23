СК России даст оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков

СК РФ даст правовую оценку данным о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков

Российские следователи дадут правовую оценку информации о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении российских военных медиков, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

«СК РФ расследует данные преступления и даст правовою оценку действиям лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении.

Ранее глава медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения. По ее данным, в результате такой «охоты» некому оказать профессиональную помощь бойцам.