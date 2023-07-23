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10:00, 23 июля 2023Спорт

Россиянин-чемпион ОИ по плаванию высказался о возможной смене гражданства

Чемпион ОИ по плаванию Рылов заявил, что не рассматривает возможность смены гражданства

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о возможной смене спортивного гражданства. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам россиянина, он не рассматривает такую возможность. «В таких условиях — точно нет. Отказываться от страны ради своей личной выгоды я не готов», — отметил Рылов.

Пловец добавил, что не осуждает соотечественников, которые решили выступать за другие страны. «Каждый стремится к олимпийской медали, и для него это смысл жизни. Осуждать смысла нет, жизнь покажет, кто сделал правильный выбор», — заявил Рылов.

17 июля стало известно, что комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию за смену гражданства. «Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую», — заявил председатель комитета Дмитрий Свищев.

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    Алексей Гусев
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