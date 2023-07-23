Словенский хоккеист рассказал об отношении на родине к его выступлению в КХЛ

Словенский хоккеист Ян Дрозг рассказал, что на родине приветствуют его выступление в КХЛ

Cловенский нападающий хабаровского «Амура» Ян Дрозг рассказал о том, как на родине относятся к его выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам игрока, в Словении стараются не политизировать спортивные вопросы. «Федерация допускает всех игроков до участия в составе сборной на чемпионате мира. Если я хочу играть в КХЛ или, например, в Канаде, то проблем с этим не возникает», — заявил Дрозг.

Он также отметил, что не общался со спортивным руководством своей страны после продления контракта с «Амуром». «Словенская федерация приветствует, чтобы хоккеисты выступали в России, так как тут хорошая игровая практика для хоккеистов сборной», — добавил Дрозг.

25 августа прошлого года Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. С аналогичными заявлениями выступали в Словакии, Финляндии и Швеции.