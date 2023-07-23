WTA выступила с заявлением после запрета на въезд россиянки в Польшу

В WTA заявили, что осведомлены о ситуации с теннисисткой Звонаревой в Варшаве

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением после ситуации с недопуском россиянки Веры Звонаревой в Польшу для участия в турнире. Об этом сообщается на сайте турнира.

В WTA заявили, что осведомлены о ситуации со спортсменкой в Варшаве. «Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Вера покинула Польшу, мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — подчеркнули они.

22 июля стало известно, что Звонареву отказались допустить в Варшаву для участия в турнире. Власти страны заявили, что пребывание спортсменки на территории Польши нежелательно по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.