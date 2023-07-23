Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
2:1
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Франсиско Серундоло
1:2
Завершен
Андрей Рублёв
Бостад
Локомотив М
2:2
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ахмат
1:2
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
01:20, 23 июля 2023Спорт

WTA выступила с заявлением после запрета на въезд россиянки в Польшу

В WTA заявили, что осведомлены о ситуации с теннисисткой Звонаревой в Варшаве

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением после ситуации с недопуском россиянки Веры Звонаревой в Польшу для участия в турнире. Об этом сообщается на сайте турнира.

В WTA заявили, что осведомлены о ситуации со спортсменкой в Варшаве. «Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Вера покинула Польшу, мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — подчеркнули они.

22 июля стало известно, что Звонареву отказались допустить в Варшаву для участия в турнире. Власти страны заявили, что пребывание спортсменки на территории Польши нежелательно по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский попросил Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО. Стороны обсудят ситуацию вокруг зерновой сделки

    Никаса Сафронова с сыном эвакуировали из ресторана из-за звонка о минировании

    WTA выступила с заявлением после запрета на въезд россиянки в Польшу

    В Одессе произошли взрывы

    В Петербурге участник турнира избил трех человек шахматной доской

    Очевидец рассказал о первых минутах после прорыва трубы в московском ТЦ

    В России зафиксировали рост продаж гаджетов для животных

    В США испугались китайских беспилотников

    В Европе заявили об отказе западных компаний уходить из России

    В США раскритиковали Байдена за поставку ВСУ опасного вооружения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости