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23:45, 24 июля 2023Мир

В бундесвере раскритиковали действия ВСУ

Bild: ВС ФРГ раскритиковали действия офицеров ВСУ в секретном докладе

Фото: Emmanuele Contini / imago-images.de / Global Look Press

Представители Бундесвера (ВС ФРГ) раскритиковали действия офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в секретном докладе. Его содержание стало известно изданию Bild.

Отмечается, что выводы из наблюдений за действиями украинской армии описаны в отдельной главе доклада, имеющего пометку «только для служебного пользования». В частности, критику вызвали навыки ведения боя. «Некоторые воинские подразделения дробятся на слишком маленькие составные части, и получается, что каждое из них осуществляет какие-то действия, но единого ведения боя не прослеживается», — говорится в документе.

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    Марина Совина
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