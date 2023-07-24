В бундесвере раскритиковали действия ВСУ

Bild: ВС ФРГ раскритиковали действия офицеров ВСУ в секретном докладе

Представители Бундесвера (ВС ФРГ) раскритиковали действия офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в секретном докладе. Его содержание стало известно изданию Bild.

Отмечается, что выводы из наблюдений за действиями украинской армии описаны в отдельной главе доклада, имеющего пометку «только для служебного пользования». В частности, критику вызвали навыки ведения боя. «Некоторые воинские подразделения дробятся на слишком маленькие составные части, и получается, что каждое из них осуществляет какие-то действия, но единого ведения боя не прослеживается», — говорится в документе.

