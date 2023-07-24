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16:08, 24 июля 2023Спорт

«Барселона» и ПСЖ проведут переговоры по возможному переходу Мбаппе

L'Equipe: «Барселона» готова предложить ПСЖ нескольких игроков вместо Мбаппе

Фото: Anton Zaitsev / Globallookpress.com

Руководство «Барселоны» проведет переговоры с «Пари Сен-Жермен» по возможному переходу нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, встреча пройдет в понедельник, 24 июля. Отмечается, что из-за финансовых проблем каталонцы готовы предложить нескольких игроков за Мбаппе.

Ранее стало известно, что саудовский футбольный клуб «Аль-Хилаль» заявил о готовности купить Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что саудовцы уже сделали парижанам официальное предложение.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

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    Андрей Стрельцов
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