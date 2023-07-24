Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:36, 24 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили об усугублении международной обстановки

Глава МИД Белоруссии Алейник заявил, что международная обстановка только усугубляется

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Международная обстановка в последнее время только усугубляется, а еще год назад она была сложной. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, цитирует РИА Новости.

«Говоря о международной обстановке, еще год назад мы характеризовали ее как весьма сложную. И, как мы видим, ситуация в последнее время только усугубляется», — сказал он. Алейник отметил, что республика находится в эпицентре геополитического разлома и ощущает процессы, которые связаны с коллапсом архитектуры европейской и глобальной безопасности, с деградацией международного права.

По его словам, против Белоруссии развернут весь арсенал инструментов воздействия на «несогласных» с сохранением однополярного миропорядка. Министр уточнил, что это относится к экономическим ограничительным мерам, а также полномасштабной гибридной войне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил продумать совместно с правительствами стран «экономический план с опорой на собственные силы». Как он утверждал, для исполнения подобного плана в Союзном государстве «мозгов хватает, а ресурсов больше чем достаточно».

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму

    Юлия Ковальчук раскрыла имя второго ребенка

    Идею лицензировать автопилот Tesla на других автомобилях оценили

    Главному инженеру предъявили обвинение по делу о прорыве трубы в ТЦ в Москве

    Джонни Депп потерял сознание перед концертом в Будапеште

    На подъезде к Крыму образовалась пробка из сотен машин

    Российский тренер покинул «Каролину» после восьми лет работы

    На Украине признали ответственность за атаку беспилотников на Москву

    Секс-коуч назвала свидетельствующие о проблемах в отношениях сигналы

    В Москве задержали мужчину за съемку Минобороны сразу после атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости