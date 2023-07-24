В Белоруссии заявили об усугублении международной обстановки

Глава МИД Белоруссии Алейник заявил, что международная обстановка только усугубляется

Международная обстановка в последнее время только усугубляется, а еще год назад она была сложной. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, цитирует РИА Новости.

«Говоря о международной обстановке, еще год назад мы характеризовали ее как весьма сложную. И, как мы видим, ситуация в последнее время только усугубляется», — сказал он. Алейник отметил, что республика находится в эпицентре геополитического разлома и ощущает процессы, которые связаны с коллапсом архитектуры европейской и глобальной безопасности, с деградацией международного права.

По его словам, против Белоруссии развернут весь арсенал инструментов воздействия на «несогласных» с сохранением однополярного миропорядка. Министр уточнил, что это относится к экономическим ограничительным мерам, а также полномасштабной гибридной войне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил продумать совместно с правительствами стран «экономический план с опорой на собственные силы». Как он утверждал, для исполнения подобного плана в Союзном государстве «мозгов хватает, а ресурсов больше чем достаточно».