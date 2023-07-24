В Госдуме заявили о поэтапном повышении границы призывного возраста до 30 лет

Картаполов заявил, что повышение верхней границы призывного возраста будет поэтапным

Повышение верхней границы призывного возраста в России до 30 лет будет поэтапным. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит ТАСС.

По словам депутата, поправки о повышении призывного возраста нижняя палата парламента рассмотрит 25 июля.

«Она [граница] будет поэтапно [повышаться]. Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год», — пояснил парламентарий.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Тогда документ предусматривал повышение нижней границы призывного возраста до 21 года.

Ранее Андрей Картаполов заявил, что большое число призывников хочет пойти служить именно в 18 лет. Таким образом депутат объяснил решение комитета поддержать поправку, которая устанавливает границы призывного возраста в России в промежутке с 18 до 30 лет.

В свою очередь глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу придерживаются позиции, что нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год.