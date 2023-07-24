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05:44, 24 июля 2023Россия

К многоэтаэжке на проспекте Лихачева приехали экстренные службы и ФСБ

РИА Новости: к многоэтаэжке на проспекте Лихачева приехали экстренные службы и ФСБ

Фото: Telegram-канал «112»

К многоэтажкена проспекте Лихачева после атаки беспилотников приехали машины экстренных служб, об этом сообщает РИА Новости.

Возле здания магазина «Леруа Мерлен» по адресу проспект Лихачева, 15, прибыли сотрудники скорой помощи, полиции, а также пожарные машины.

Агентство уточнило, что на месте происшествия также присутствуют сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее столичный Дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто. Также закрыт для транспорта от дома 18 в сторону области Комсомольский проспект, где беспилотник врезался в здание.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

В Минобороны заявили, что Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в столице двумя беспилотниками. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.

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    Марина Совина
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